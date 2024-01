Mancini: “I tifosi sono stati condizionati da cose non vere scritte sui giornali”

Roberto Mancini è stato intervistato da Libero. Il ct dell’Arabia Saudita ha ricordato Gianluca Vialli scomparso solo un anno fa. In particolare, è tornato a parlare del suo addio all’Italia. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il primo pensiero è che Luca non se n’è mai andato, è sempre qui con me, con noi. Le persone come lui non possono mai andare via rimangono per sempre. Luca rimane per sempre. Impossibile non pensarci: abbiamo vissuto talmente tanto insieme, che è sempre nella mia testa. C’è sempre qualcosa che me lo ricorda. Un momento in cui avrebbe voluto chiedergli un consiglio? Potete immaginare quale: quando ho deciso di lasciare la Nazionale italiana e accettare la proposta saudita. Avrei voluto conoscere il suo pensiero, gli avrei chiesto cosa ne pensava. E secondo me lui avrebbe detto di pensarci per bene, perché avrei cambiato vita e calcio. Se l’avrei voluto in Arabia con me? Certo, senza dubbio. Se avessimo deciso insieme, sarebbe stato con me. Il suo consiglio mi è mancata tanto: è stato la prima persona che ho chiamato quando mi proposero di allenare la Nazionale nel 2018. Per me l’amicizia è questo. L’Arabia? È tutto diverso, è un calcio che sta migliorando, visto che arrivano giocatori forti, ma non è una cosa immediata. Serve del tempo per diventare competitiva. Qui si parte dalla base, ma ho trovato un gruppo di ragazzi pronti a migliorare. Lasciare l’Italia? Capisco la reazione dei tifosi, che possono non aver condiviso o accettato la mia scelta, ma sono stati anche condizionati da cose non vere che sono state scritte sui giornali. Questo è quello che mi è dispiaciuto di più: si parla di vita professionale e questo è lavoro, quante volte si viene esonerati dopo un grande lavoro e non se ne parla? Gli allenatori possono essere esonerati, ma possono anche decidere di andare via. È normale, fa parte di questa professione”.