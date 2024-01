LIVE – Mazzarri: “Mazzocchi? È motivato e chi viene a Napoli deve caricare l’ambiente”

Alla vigilia del match tra Torino e Napoli, l’allenatore della formazione azzurra, Walter Mazzarri, risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

I campioni d’Italia in carica sono alla ricerca dei tre punti per cercare di raggiungere il quarto posto e approfittando del pareggio di ieri del Bologna in casa contro il Genoa.

Inizia la conferenza stampa di Walter Mazzarri.

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Cosa voglio dal 2024? Vorrei invertire la rotta dal punto di vista dei risultati. Nell’ultima gara abbiamo giocato bene abbiamo raccolto solo un punto. Mi auguro che possiamo fare meglio”.

“Cosa ne penso di Mazzocchi? È molto motivato e ha la voglia di spaccare il mondo. Mi piace tecnicamente e poi chi viene a Napoli deve essere motivato e caricare l’ambiente. A Di Lorenzo serviva un vice e Mazzocchi è un jolly, può ricopre diversi ruoli”.

“Emergenza infortuni? Da Bergamo sono iniziati gli infortuni, ma sono.un po’ preoccupato. Vediamo se recuperiamo Juan Jesus, ma mancano tanti azzurri ed anche in dubbio come Gaetano”.