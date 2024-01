Secondo quanto riportato da Il Mattino, alcuni emissari inglesi avrebbero proposto Clément Lenglet per la difesa. Il centrale, nato a Beauvais in Francia, è stato Campione di Spagna nel 2019 con il Barcellona. Sempre col club blaugrana ha conquistato una Coppa del Re ed una Supercoppa. Con la Nazionale francese ha conquistato una Nations League. Lenglet è attualmente in prestito all’Aston Villa e viene da un periodo poco entusiasmante. Il Napoli per ora fa le dovute valutazioni.