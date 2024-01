Frosinone-Monza – Finisce con 5 gol una sfida incredibile al Benito Stirpe, alla fine a spuntarla è la squadra di Palladino

Nella seconda sfida di questo sabato di Serie A tante emozione al Benito Stirpe di Frosinone, dove si sono affrontate la squadra di Di Francesco e il Monza. La sfida delle 15 vede i brianzoli andare subito avanti, con una rete di Dany Mota Carvalho dopo 18 minuti. Al tramontare della prima frazione arriva anche la seconda rete, segnata da Valentin Carboni, che viene assegnata grazie ad un telefono, a causa di un problema Var. Nel corso del secondo tempo è Soulé a mettersi due volte in scena, la prima segnando lo 0-3 per il Monza, buttando la palla nella propria rete. Due minuti dopo accorciano le distanze i ciociari con Harroui, che fa 1-3, e su rigore al minuto 76′ Soulé fa 2-3. Il gol dell’argentino è l’ultimo di una sfida entusiasmante, in cui non sono mancati i gol, e che permette al Monza di portarsi a soli 4 punti dal sesto posto.