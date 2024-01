DA MILANO – Zielinski all’Inter, l’offerta sembra interessare il calciatore

Gianni Parisio è intervenuto a 1 Station Radio, nel corso del programma 1 Football Club. Il giornalista di PassioneInter ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni sulla trattativa che potrebbe portare Piotr Zielinski all’Inter. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“I rumors e le news in merito a Zielinski dicono di un forte interesse dell’Inter, con una offerta che sembra interessare il calciatore. Il club partenopeo sta cercando di trovare un’intesa sul rinnovo contrattuale, ma sarebbe un grande rinforzo per il centrocampo dei nerazzurri. Si tratta di un nome molto caldo, così come Djalò che, però, ad oggi pare più propenso ad accettare i bianconeri. È ufficiale l’arrivo del giovane Buchanan. Un esterno che, con il suo arrivo, potrebbe aprire alla cessione di Dumfries. Per quanto riguarda l’attacco mi tengo il dubbio fino al 31 gennaio. Si valutano tutte le possibili opzioni per un eventuale quinto d’attacco o una cessione di Sanchez. Taremi è, in tal senso, uno dei profili seguiti. Si è parlato anche di Icardi e di un suo interessamento per un ritorno a Milano. Tuttavia, è una ipotesi di difficile concretizzazione”