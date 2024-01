L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato di riparazione in casa Napoli. Secondo il quotidiano è già arrivato Mazzocchi, l’esterno destro che deve dare una mano nelle rotazioni a Di Lorenzo, ma altro c’è da fare. Occorre un centrale difensivo che rassicuri Mazzarri e colmi il vuoto lasciato dall’infortunio di Natan, un mediano-mezzala, che diventi il sostituto di Elmas. Se capita serve pure un altro interditore, perché Anguissa sta in Coppa d’Africa. Per non farsi mancare nulla, e giocare un po’ d’anticipo, servirebbe anche un trequartista, perché a giugno anche la favola di Zielinski si concluderà.