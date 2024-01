Manchester United e Borussia Dortmund hanno raggiunto l’accordo per il ritorno in Germania di Jadon Sancho sulla base del prestito fino a fine stagione.

Lo riferisce Sky Sport sottolineando che al momento non si può però ipotizzare quando il trasferimento diventerà ufficiale nonostante la volontà del club tedesco, che potrebbe riservarsi un diritto di riscatto del classe 2000, di averlo al più presto a disposizione.

Il Borussia Dortmund si sta allenando in questi giorni a Marbella per preparare la ripresa del campionato. La speranza del club tedesco era quella di vedere il giocatore già in Spagna per le visite mediche e la firma. La volontà delle parti è che l’affare vada a buon fine, considerando che Sancho è ormai un separato in casa da diversi mesi al Manchester United. La sua ultima presenza risale a fine agosto, in una partita valida per la 3ª giornata di Premier League contro il Nottingham Forest. A settembre sono emersi gli screzi con il tecnico Erik ten Hag che hanno portato a una frattura mai sanata, con il calciatore che si è rifiutato di chiedere scusa.

23 anni, Sancho è approdato al Manchester United nell’estate del 2021 per la cifra monstre di 85 milioni di euro, pagata proprio al Borussia Dortmund. Si tratta del quarto acquisto più caro di sempre dei red devils, dopo quelli di Maguire (dal Leicester per 87 milioni), Antony (dall’Ajax per 95 milioni) e Pogba (dalla Juventus per 105 milioni).

Per i tedeschi invece è la terza cessione più remunerativa dopo quelle di Jude Bellingham al Real Madrid per 103 milioni e di Ousmane Dembélé al Barcellona per 135 milioni.