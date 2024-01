Sky Sport – Sorprese in vista del Torino! Probabili formazioni

Il Napoli affronterà il Torino domenica alle 15.00 nel match valido per la 19esima giornata di Serie A. Sky Sport rivela le ultime in casa Napoli in vista della sfida. Mazzarri dovrebbe buttare nella mischia Politano sin dal primo minuto. A centro campo l’unica novità è la titolarità di Cajuste, dopo la non convocazione di Anguissa in vista della coppa d’Africa. In attacco il Cholito Simeone è in vantaggio nelle gerarchie rispetto a Raspadori.

Il Napoli deve assolutamente vincere. Vittoria che non arriva da tre giornate, dopo i 3 punti contro il Cagliari. Attualmente gli azzurri si trovano all’ottava posizione con 28 punti. Il Torino vuole continuare il buon periodo di forma. I ragazzi di Juric sono attualmente decimi con 24 punti.

Probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski, Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All: Frastalupi

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All: Juric