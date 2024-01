Scotto fa il punto sul mercato del Napoli: “Aggiornamenti sulle trattative azzurre”

Il mercato del Napoli sta entrando nel vivo. A farne il punto ci ha pensato Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, soffermandosi su tutte le trattative in corso.

Di seguito le sue parole: “L’annuncio di Pasquale Mazzocchi al Napoli ritardato in modo imprevisto. Il contratto è stato rifatto. Il giocatore, però, ha perso due giorni di allenamento. Il tutto dovrebbe essere risolto oggi. Si lavora su Samardzic e Dragusin. Per ora nessuna altra trattativa in entrata. Per il difensore si attende l’ok degli agenti, che aspettano ancora il Tottenham. C’è l’intesa economica sia con l’Udinese che con il Genoa, da definire l’accordo con i due giocatori ma ci sono passi avanti. A Samardizc un ingaggio da 2.5 mln per 5 anni”.

Poi Scotto ha continuato: “A Mazzocchi stipendio da 700mila euro per 3 anni più un quarto con opzione a favore del club. Zanoli resta destinato al Genoa. Ostigard sempre al Genoa se lo vorrà come contropartita per Dragusin. Zerbin verso il Frosinone, ma è stato chiesto anche dal Lecce, e c’è un sondaggio del Bologna. Gaetano resta se non arriva un secondo centrocampista oltre al sostituto di Elmas. Demme destinato a rimanere fino al termine del contratto. Politano attende un contatto per il rinnovo, così come Kvaratskhelia per il famoso adeguamento”.