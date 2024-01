Satin: “Napoli-Soumarè? Vi spiego che giocatore è. Mi ha stupito una cosa”

Bruno Satin, ex agente di Koulibaly, è intervenuto a Radio Crc per parlare di alcuni argomenti riguardanti il Napoli. In particolare, si è soffermato su Soumarè, calciatore accostato al club partenopeo negli ultimi giorni.

Di seguito le sue parole: “Il Napoli ha troppe risorse, ci sono troppi giocatori bravi e quelli che non giocano spesso non sono contenti. Poi non è facile sostituire Kim anche spendendo soldi importanti. Non credo che il piazzamento in Champions League per il prossimo anno sia a rischio. Adesso vediamo con Mazzarri, ma è uno esperto e ha una rosa di qualità”.

Satin poi ha continuato con un focus su Soumarè: “Lo conosco dall’accademy del PSG, è sempre stato un calciatore tecnicamente bravo. Sembra sempre essere un po’ pesante, ma è un giocatore che a me piace molto. Ha forza fisica e rompe la linea. Però l’ho visto poco tempo fa nel Siviglia e lo vedo più nella posizione di Lobotka che in quella di Anguissa. Sono rimasto stupito dal precedente Leicester, lì ha avuto poco successo. Al Lille, invece, ha fatto due ottimi campionati. C’è da capire in che stato tornerà Anguissa e da quanto andrà avanti con il Camerun. Anguissa è stato un po’ troppo buono per il suo livello, l’anno scorso ha over performato secondo me”.