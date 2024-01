Santacroce: “Non so se in questo momento Dragusin sia da Napoli. Vi spiego”

Fabiano Santacroce è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte. L’ex difensore del Napoli ha parlato di Dragusin e della sfida di domenica col Torino. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Dragusin mi piace, ha dimostrato una grande abilità difensiva soprattutto nelle ultime partite, è un buon giocatore. Non so se in questo momento sia da Napoli, avrei preferito un difensore di maggiore esperienza come Demiral, per esempio, dal momento che già conosce il campionato e che sa già come si gioca in squadre che lottano per il vertice. Giocare per l’alta classifica e a Napoli non è come giocare per la salvezza: c’è una pressione mentale molto differente. Le caratteristiche del difensore rumeno sono quelle giuste per il Napoli, non so però se la squadra di Mazzarri abbia la compattezza e il sistema difensivo solido per favorire l’eventuale integrazione di Dragusin. Il Napoli che va a Torino credo che avrà una tenuta atletica diversa, probabilmente migliorata. Mi aspetto anche di vedere qualcosa in più dal punto di vista tattico, per ora Mazzarri ha lavorato moltissimo soprattutto dal punto di vista mentale e per questo mi aspetto domenica un Napoli più quadrato. Il Torino è una squadra ostica, il Napoli deve stare attento ma ha tutte le qualità per vincere. In attacco tra Simeone e Raspadori sceglierei il secondo, con il primo che è più attaccante perché attacca gli spazi e va in profondità. Con l’ex Sassuolo ci sarebbe maggiore dialogo con il centrocampo e quindi penso che dal 1’ giochi lui”.