Mazzocchi modifica la bio del profilo Instagram: ufficialità in arrivo?

Pasquale Mazzocchi, ormai ex terzino destro della Salernitana, sta per iniziare un nuovo percorso della sua carriera nella città natale Napoli. Il calciatore, cresciuto nel quartiere di Barra, sta per realizzare il suo sogno da bambino, il sogno di tutti i napoletani che intraprendono la strada del calcio. Anche le notizie sui profili social non tardano ad arrivare quando si tratta dell’incoronamento di un sogno. Infatti, il neo acquisto del Napoli ha cancellato dalla bio del suo profilo Instagram il nome della sua ex squadra per cui giocava, cioè la Salernitana. Che sia a breve in arrivo l’ufficialità tramite social per vestire i colori azzurri della sua amata città?