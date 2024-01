Gifuni: “Quattro acquisti per il Napoli, così cambi fisionomia”

Il mercato di gennaio può essere decisivo per il Napoli di Walter Mazzarri. Nuovi innesti infatti, potrebbero dare agli azzurri la forza necessaria per tornare in alto in classifica. Con il primo rinforzo già arrivato, ovvero Pasquale Mazzocchi, si lavora per nuove forze fresche negli altri reparti. Proprio di questo ha parlato Gianluca Gifuni a Radio Marte.

Ecco le sue parole: “Il Napoli deve sbrigarsi a concretizzare queste operazioni di mercato: non può aspettare la fine del mese”.

Poi Gifuni ha continuato: “Siamo già al 5 gennaio e quindi, entro una settimana al massimo, andranno conclusi questi affari. Secondo le voci attuali, il Napoli potrebbe spendere circa 70 milioni per completare il processo di rafforzamento. Soumarè è un mediano bell fisico, ma ha anche tecnica; aggiungiamoci Dragusin dal Genoa e Samardzic, oltre a Mazzocchi: con questi quattro innesti, il Napoli potrebbe cambiare la sua fisionomia, grazie a giocatori più giovani e funzionali di quelli presi in estate”.