TMW – Il Napoli ci prova per un ex Serie A: chiesto in prestito Sasa Lukic, la risposta del Fulham per il serbo

Il Napoli dopo aver quasi raggiunto l’accordo con l’Udinese Lazar Samardzic, continua a lavorare per trovare un altro calciatore a centrocampo. Come riportato da Tuttomercatoweb il club azzurro ha chiesto informazioni per un ex calciatore della Serie A, ovvero Sasa Lukic. Secondo quanto riporta Tmw per l’ex Torino il Napoli ha chiesto un trasferimento in prestito, che al Fulham non piace come soluzione. Al momento non ci sono possibilità che l’ex capitano del club granata possa trasferirsi in maglia azzurra con la formula del prestito dal club inglese.