Roma – Il Gm Tiago Pinto lascerà la Capitale subito dopo la fine del mercato, annunciato il suo addio quest’oggi

Il general manager della Roma Tiago Pinto lascerà la Capitale il 3 febbraio, con la fine del mercato invernale. Al termine dell’allenamento odierno il portoghese ha annunciato alla squadra giallorossa il suo addio immediato, risolvendo il contratto che sarebbe dovuto scadere a giugno. Prima saranno fatti gli ultimi acquisti per migliorare la rosa di Josè Mourinho, che si aspetta l’arrivo di un difensore centrale considerando Smalling ormai assente da mesi. Al momento per il club capitolino non ci sono tanti nomi per sostituire Pinto, col suo posto che potrebbe andare a Modesto.