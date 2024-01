Osimhen non è ancora giunto nel ritiro della Nigeria. Nuovo caso?

Scoppia un nuovo caso legato a Victor Osimhen? Il calciatore infatti non è ancora arrivato nel ritiro della Nigeria. L’attaccante del Napoli, recatosi nel paese natio il 28 dicembre su permesso della società, non ha ancora raggiunto i suoi compagni di Nazionale in ritiro. La selezione si sta preparando per la Coppa d’Africa del 2024 in Costa d’Avorio, e disputerà la sua prima partita il 14 gennaio contro la Guinea Equatoriale. Nei suoi profili social, la Nazionale pubblica di volta in volta i nomi dei calciatori arrivati in ritiro, e tra questi non vi è quello di Osimhen, che dunque non sta prendendo parte alla preparazione per il torneo continentale.