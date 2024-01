Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità di calciomercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la società azzurra è alla ricerca di un altro centrocampista. Questo quanto evidenziato:

“Ma un solo centrocampista rischia di non bastare per rendere di nuovo competitiva la terra di mezzo azzurra. Allora l’idea, al solito, è quella di ottenere qualcuno in prestito: a tal proposito il Napoli sta cercando di convincere il Tottenham a cedere Hojbjerg”.