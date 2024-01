Guadagni Supercoppa 2024: il primo posto vale 8 milioni

Tra il 18 e il 22 gennaio il Napoli sarà impegnato nella Supercoppa in Arabia. Format nuovo quest’anno che prevede semifinale e finale da giocarsi nel corso di tre giorni. Da questa nuova edizione la Lega Serie A ricaverà circa 23 milioni di euro, di cui 16,2 da destinare alle squadre partecipanti. Saranno così suddivisi:

1,6 milioni alle due semifinaliste sconfitte

5 milioni alla finalista sconfitta

8 milioni alla vincitrice della competizione

Motivo in più per gli azzurri per impegnarsi al massimo nella Supercoppa e portare nelle casse della società 8 milioni di euro.