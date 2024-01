Elmas a Sport1: “Voglio imparare in fretta il tedesco, parla solo quello il mister. Mi piace il progetto e sono felice”

L’ex calciatore del Napoli Elif Elmas, attualmente in forza al Lipsia, ha parlato ai microfoni di Sport1, dal ritiro in spagna del club tedesco. Il macedone ha parlato del primo ambientamento con la realtà tedesca e della sua felicità nell’unirsi ad un gruppo giovane. Queste le sue parole: “Al momento è difficile, perché l’allenatore ci parla sempre in tedesco, che voglio imparare in fretta. Per me questo è un grande cambiamento, ma sono molto felice. Mi piace il progetto e sono molto felice di potermi unire a questo gruppi molto giovani di ragazzi. I miei fratelli e i miei genitori si trasferiranno con me a Lipsia, sono sempre con me”.