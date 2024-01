Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Telecapri per parlare del Napoli e del campionato. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli corre il rischio di non giocare le coppe europee il prossimo anno ed è una cosa che dobbiamo evitare. Però se il Napoli non va nelle coppe per me è la squadra favorita per vincere il prossimo campionato”.