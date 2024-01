Dalla Spagna – Soumaré assente in Siviglia-Bilbao: il Napoli bussa alla porta

Boubakary Soumaré, calciatore del Leicester in prestito al Siviglia, non ha preso parte al match Siviglia-Athletic Bilbao. Il club andaluso ha spiegato che la sua assenza è da ricondurre a motivi personali non ben specificati. Questa giustificazione, secondo i giornali andalusi, può nascondere un suo possibile addio. Sembra che il Napoli sia tornato alla carica per il centrocampista francese. Il club azzurro avrebbe convinto economicamente il Leicester che ora potrebbe decidere di interrompere anzitempo il prestito in Spagna.