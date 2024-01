Trevisani elegge la migliore squadra del 2023: “Non è il Napoli, vi spiego perché”

Il 2023 si è ormai concluso, e verrà ricordato dai napoletani come l’anno del terzo scudetto azzurro. Nonostante questo, però, la seconda parte dell’annata è stata decisamente deludente, con le gestioni di Garcia prima e Mazzarri poi. Tante le sconfitte, troppe, che hanno trascinato il Napoli all’ottavo posto in classifica. In un intervento sul canale Twitch di Cronache Di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha eletto la squadra italiana migliore del 2023.

Di seguito le sue parole: “Dico l’Inter perché nell’arco dei dodici mesi del 2023 sono stati migliori perché nei primi sei mesi hanno raggiunto la finale di Champions, negli altri sei mesi sono arrivati al primo posto in classifica. Sui secondi sei mesi dei partenopei preferisco non esprimermi per evitare querele“.