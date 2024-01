Specchia: “Mazzocchi giocatore completo, è una pedina sicura”

Paolo Specchia, ex allenatore ed osservatore, ha parlato a Radio Marte del Napoli e del suo mercato, rivelando un suo sospetto. Ecco le sue parole:

“Anche io non credo che Mazzocchi sia stato preso solo per sostituire Di Lorenzo. Ricordiamo che Mazzocchi ora fa il terzino ma si è costruito una carriera molto ma molto ricca e articolata. Io credo che sia un giocatore completo. Più che l’attitudine a difendere ha quella di andare perché ha un gran passo, una buonissima tecnica, la mette bene dall’esterno, ha creato anche belle penetrazioni palla al piede andando al tiro. Quindi è un giocatore forte. Credo che il Napoli abbia preso una pedina sicura, non da aspettare e quindi credo possa servire a Mazzarri in qualsiasi modo”.