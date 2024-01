Sky – “Rapido, veloce, fatto e finito”. L’identikit del difensore richiesto da Mazzarri

Walter Mazzarri ha fatto la sua richiesta per quanto riguarda il difensore centrale ideale, una priorità per quanto riguarda il mercato di gennaio. “Rapido, veloce, fatto e finito”, questo è l’identikit richiesto. Ne parla il giornalista di Sky Francesco Modugno in collegamento da Castel Volturno. Secondo quanto riportato, il tecnico sta collaborando molto con il capo dell’area scouting Maurizio Micheli e con il Ds Mauro Meluso, tanto da aver visionato numerosi profili. Il preferito tra questi nomi è quello di Radu Dragusin del Genoa. Poi, oltre l’approdo di Lazar Samardzic, considerato l’erede di Piotr Zielinski, l’allenatore ha richiesto un ulteriore centrocampista, vista la partenza di André-Frank Zambo Anguissa in Coppa d’Africa.