Impallomeni: “Mazzarri deve ricostruire il Napoli, bisogna ritrovare la bussola”

Stefano Impallomeni, giornalista, ha parlato durante la trasmissione ‘Maracanà’ a Tmw Radio. L’ex calciatore ha commentato il mercato del Napoli, la futura gestione di Mazzarri e la situazione azzurra in riferimento alla stagione attualmente in corso. Ecco le sue parole:

“Forse è la volta buona che Mazzarri possa fare il Mazzarri e scegliere che schema tattico fare, personalizzare il suo lavoro e uscire dalla crisi. Mantenere questo sistema non ha portato frutti. Poi ora non avrai Osimhen. Deve ricostruire dal fondo questo Napoli. Le scelte di mercato sembrano indirizzati a migliorare le cose. Il Napoli deve ritrovare la bussola in tutti i sensi. ADL ha promesso che farà tanto sul mercato, deve ritrovare dei giocatori molto disorientati“.