Franco Causio: “Samardzic? Meglio non fidarsi visto com’è andata con l’Inter”

L’ex calciatore Franco Causio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per dire la sua in merito alla questione Samardzic:

“Samardzic è un calciatore promettente e che ha margini di miglioramento notevoli. A Udine ha fatto cose eccellenti, ma Napoli è un’altra piazza e lì dovrà dare di più. Non potrà permettersi di fare il minimo sindacale se vuole essere il migliore, dovrà dare sempre tutto e mettercela tutta “.

Ha poi continuato:

“Ha un bel calcio, un buon tiro in porta ed è molto bravo. Bisogna convincere ancora il padre però, meglio non fidarsi perché con l’Inter fece saltare tutto quando in realtà si era in dirittura d’arrivo “.

Infine:

“Il grande rimpianto della mia carriera è non essere arrivato a Napoli nella stagione ’84-’85, quando mi chiamò Juliano per farmi firmare ma avevo già dato parola all’Inter “.