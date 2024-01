Enzo Bucchioni “La squadra deve risollevarsi dall’interno, non basta il mercato”

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo:

“Samardzic e Mazzocchi sono due buoni colpi, ma non so se serveranno a svoltare la stagione del Napoli. Non per loro, ma perché la situazione del Napoli trascende al momento i singoli ed il mercato. La squadra deve risollevarsi dall’interno, ritrovare grinta e voglia “.

Ha poi continuato:

“Di certo Mazzocchi è un’ottima alternativa e Samardzic sarebbe un acquisto di grande qualità. Anche il presidente ha ammesso le scelte sbagliate dell’estate, ma serviva una spiegazione dopo una topica simile. Nello spogliatoio gli interessi personali stanno prevalendo su quello collettivo, queste cose le noti in campo “.

Infine:

“In molti sono regrediti e ora ci vuole uno scatto da parte di tutti. Conosco Mazzarri e lo stimo tanto, ma mi chiedo sia giusto continuare a scimmiottare il gioco di Spalletti. Ci vuole un Napoli più mazzarriano, magari otterrebbe anche più risultati. Quello che ha fatto Luciano resta inafferrabile e inimitabile. E chissà un cambio modulo concordato con i calciatori può far ritrovare stimoli al gruppo “.