Criscitiello: “Samardzic? Occhio al ruolo. Difesa? Prenderei Demiral”

Michele Criscitiello, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito delle ultime voci di mercato in casa Napoli.

“Con Mazzocchi il Napoli ha fatto una grande operazione, molto intelligente, e devo dire che fa piacere che il ragazzo possa coronare un sogno. A volte il calcio ci regala delle belle storie da libro cuore. Non ho capito la posizione della Salernitana, in piena zona retrocessione e con possibilità di incassare un bel gruzzolo in realtà alla fine ha svenduto un calciatore sul quale poteva monetizzare molto di più. Zanoli non è stato ritenuto all’altezza del compito di vice-Di Lorenzo e quindi questa operazione per il Napoli era assolutamente necessaria. Zielinski? L’anno prossimo andrà all’Inter, ci saranno commissioni importanti e uno stipendio importante, a Napoli aveva dato tutto. Samardzic? Secondo me bisogna capire bene il suo ruolo, perché per me è una mezzala per me ma lui vuole fare il play perché l’altro ruolo non gli piace. Dragusin potrebbe andare in Premier perché il Napoli non partecipa ad aste, mentre Demiral lo prenderei subito. A Bergamo non è stato gestito bene, e se il Napoli lo prende fa un bel colpo. Roberto De Zerbi ne ha sempre parlato benissimo di questo ragazzo. Zerbin va al Frosinone”.