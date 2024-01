Caputi: “L’Inter deve vincere lo scudetto. Napoli? Ecco cosa va cambiato”

Massimo Caputi, giornalista sportivo, ha commentato ai microfoni di TMW Radio la stagione dell’Inter e quella del Napoli. Secondo l’opinione di Caputi, gli uomini di Inzaghi devono avere come obbiettivo da raggiungere la vittoria dello scudetto, senza nascondersi. Quelli di Mazzarri invece, hanno bisogno di cambiare sia in campo che nella testa. Ecco le sue parole:

Inter, se Inzaghi non vince lo Scudetto quest’anno è un fallimento?

“Ha ragione, Inzaghi deve vincere lo Scudetto. Non si può giocare a nascondino, tutti dicono che la squadra è la più forte e completa. E’ un triennio di lavoro e in un campionato dove ha un’unica antagonista ma con tutto il rispetto per la Juventus è chiamata a vincere il campionato“.

Napoli, si comincia a parlare di un Mazzarri che userà un nuovo schema:

“Il Napoli dell’anno scorso non c’è più. Dopo vari tentativi di proseguire su un filone tracciato da Spalletti non funziona. Che sia il 3-5-2 o altri, il Napoli deve cambiare. Ma soprattutto la testa dei calciatori. Al di là degli errori societari e dei tecnici, un po’ di responsabilità ce l’hanno anche loro“.