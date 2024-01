Torino-Napoli: sfida anche per Palladino

L’edizione odierna di TuttoSport, si è espressa sulla questione allenatore del Torino. A fine stagione il contratto di Ivan Juric scadrà, per il momento non ci sono novità riguardo al suo rinnovo. La società granata starebbe pensando al futuro, con diverse idee in mente. Una di queste, a parte Gennaro Gattuso, sarebbe Raffaele Palladino. L’allenatore del Monza è apprezzato dal presidente Cairo non solo per le sue qualità tecniche, ma anche quelle umane. Palladino piace anche al Napoli e al suo presidente Aurelio De Laurentiis.