Repubblica – Samardzic potrebbe guadagnare il doppio di Kvara

L’affare per il trasferimento di Lazar Samardzic al Napoli sembra essere in fase di avvicinamento, anche se non è ancora concluso. Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha ripreso i contatti con il club di Pozzo per definire l’accordo, che verrebbe stimato intorno ai 20 milioni di euro più eventuali bonus.

Samardzic avrebbe dato il via libera alla destinazione Napoli, e suo padre, che ora lo rappresenta dopo la rottura con l’agente brasiliana Rafaela Pimenta, erede di Mino Raiola, è in Italia per chiudere al più presto il trasferimento. Ieri si sono tenuti contatti con il Napoli per definire i dettagli del contratto. Si afferma che Samardzic chiede un contratto quadriennale con un ingaggio superiore ai 2 milioni di euro. Attualmente, il giocatore guadagna circa 1 milione con l’attuale club, il Kvara, il che rappresenterebbe un raddoppio dell’ingaggio rispetto al giocatore del Napoli numero 77, vincitore dello scudetto, che al momento guadagna meno. La trattativa sembra quindi in corso, con l’attenzione rivolta alla definizione degli aspetti contrattuali e economici.