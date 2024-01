L’amico di Meluso: “Difficile lavorare in ambienti pesanti, ma lui farà bene”

Fabio Lupo, direttore sportivo e amico di Mauro Meluso, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del lavoro del suo collega. Ecco cosa ha dichiarato:

“Che Mauro sia finito già nelle speculazioni del prossimo anno, fa parte purtroppo del gioco. Chi opera all’interno di un club che ha difficoltà, vive delle voci negative. Meluso ha un’esperienza lunghissima, è abituato a lavorare in palcoscenici difficili, non si farà condizionare nel lavoro che dovrà svolgere a gennaio. Serve trovare le soluzioni giuste per il mercato di riparazione e Mauro è già all’opera. Acquistare adesso è molto complicato, perché i calciatori forti difficilmente partono a stagione in corso. Il Napoli ne ha bisogno e lo status degli azzurri attirerà qualche elemento, spingendolo a fare pressioni per andar via dal proprio club attuale. Con Mauro ci siamo sentiti di recente, ci siamo fatti gli auguri di buone feste ma non mi ha raccontato nulla di mercato. Non è uno che ha bisogno di confronti, sono sicuro che abbia già in pugno i profili migliori per aiutare il Napoli a riprendersi”.