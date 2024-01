Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli ai microfoni di Prima Tivvù. Ecco cosa ne pensa:

“I nuovi calciatori non guarderanno la classifica e il Napoli dovrà essere bravo a portare a casa almeno quelli che ha sul taccuino. Sarà un mercato delicato per il Napoli. Credo che De Laurentiis abbia già individuato Farioli come allenatore del prossimo anno”.