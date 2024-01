Gazzetta, Inter – Nerazzurri forti su Taremi e Zielinski

L’Inter ha completato il primo acquisto di gennaio con l’arrivo di Tajon Buchanan dal Brugge, ma ora la squadra sta cercando di rafforzare anche il reparto d’attacco. Secondo La Gazzetta dello Sport, gli obiettivi dell’Inter includono un attaccante, ma affinché un affare si concretizzi, è necessaria l’uscita di Alexis Sanchez, poiché il nuovo arrivo da Brugge occuperà l’ultimo posto disponibile per gli extracomunitari.

Al momento, Sanchez sembra non essere interessato alle offerte provenienti dagli Stati Uniti e dall’Arabia, nonostante proposte economiche allettanti da parte degli sceicchi. Nel frattempo, la dirigenza dell’Inter ha già intrapreso i passi necessari per convincere Mehdi Taremi a trasferirsi quando sarà il momento opportuno. Inoltre, c’è un ottimismo maggiore per quanto riguarda Piotr Zielinski, con il polacco che sta per sciogliere le riserve e sembra essere interessato alle prospettive proposte dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. La situazione attuale suggerisce che la dirigenza dell’Inter sta lavorando attivamente sia sul fronte degli arrivi che sulle possibili cessioni, in particolare per liberare spazio extracomunitario.