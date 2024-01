Ecco il programma delle partite di oggi 2 Gennaio 2024

Milan e Cagliari saranno le prime squadre italiane a scendere in campo nel 2024, con un incontro programmato per questa sera alle ore 21 per disputare gli ottavi di finale di Coppa Italia. Allo stesso tempo, la Premier League e LaLiga vedranno l’azione con il ventesimo e il diciannovesimo turno, rispettivamente. Di seguito, il programma calcistico di martedì 2 gennaio.

Premier League (ING)

20:30 West Ham – Brighton

Coppa Italia (ITA)

21:00 Milan – Cagliari

LaLiga (SPA)

17:00 Getafe – Vallecano

19:15 Real Sociedad – Alaves

21:30 Valencia – Villarreal