D’Ambrosio dice no al Napoli? Arriva la risposta della moglie

Come tutti sappiamo Danilo D’Ambrosio è nato a Napoli ed è molto legato da sempre alla sua città. Non si può dubitare del suo amore, ed è per questo che sua moglie, attraverso una storia su Instagram, ha risposto a chi ha parlato di un rifiuto da parte del difensore ad Aurelio De Laurentiis. La donna, ha appunto pubblicato lo screen di uno degli articoli dove si parla di D’Ambrosio che avrebbe rifiutato di giocare nel Napoli e di aver sbattuto una porta figurativa in faccia al patron azzurro.

Insieme allo screen, Enza (nome della moglie di D’Ambrosio), ha aggiunto delle emoji della risata condita dalla scritta: “Avete sbagliato palazzo friariè“. Il difensore ex Inter ( ora in forza al Monza) è stato accostato molte volte agli azzurri, se non è mai approdato al Napoli, di certo non può essere colpa di una “antipatia” verso la sua città.