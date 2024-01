CdS – mercato Napoli: Occhi puntati su Emre can e Hojbjerg

Il Napoli, alla ricerca di rinforzi per il centrocampo, sembra interessato a diversi giocatori secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Oltre a Lazar Samardzic, il club starebbe valutando l’acquisizione di Pierre-Emile Hojbjerg dal Tottenham. Il centrocampista danese di 28 anni sarebbe un obiettivo ambito, ma il principale ostacolo potrebbe essere il suo ingaggio.

Il presidente Aurelio De Laurentiis è determinato a trattare con il Tottenham, consapevole delle difficoltà, ma Hojbjerg rimane in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e della dirigenza. Tuttavia, Hojbjerg non è l’unico nome sulla lista degli obiettivi. Il Napoli avrebbe considerato anche Soumaré, Emre Can (ex Juventus, attualmente al Borussia Dortmund) e Pablo Fornals del West Ham. La ricerca di rinforzi per il centrocampo sembra quindi comprendere diverse opzioni.