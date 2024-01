L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Giovanni Simeone. Secondo il quotidiano senza Osimhen bisogna individuare il centravanti. Raspadori ha le caratteristiche e il talento per essere la prima punta moderna. Sa giocare in vari modi, sa sfilare tra le linee, attaccare lo spazio, sente la porta e se non può arrivarci sa mandarci gli altri. Però il Cholito Simeone vuole giocare. Non può accontentarsi dei pochissimi minuti con il Monza o degli appena 403 minuti totali che la coppia Garcia-Mazzarri gli ha offerto fino ad oggi. Simeone prova a convincere il suo nuovo allenatore, ad ignorare le voci di mercato che lo riguardano, a non ascoltare il brontolio della propria coscienza a cui non piace un minutaggio così basso. Se la gioca a modo suo, sapendo che questo gennaio sarà intenso, da attraversare con fierezza per capire se fa parte del Napoli o può lasciare il club.