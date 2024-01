Un regalo sotto l’albero: il calciatore che vorrei, al primo posto Lazar Samardzic

Il Napoli ha bisogno di un grande restyling a centrocampo. L’addio improvviso di Elmas è stato un duro colpo e potrebbe non essere il solo. Il tira e molla del rinnovo di Zielinski va avanti da 6 mesi ormai e le speranze che si arrivi ad un accordo sono ridotto al lumicino. Demme e Gaetano potrebbero salutare e anche Anguissa non ci sarà per circa un mese per la Coppa d’Africa.

Chi è il principale obiettivo? C’è un nome che fa gola al Napoli e ADL si sta muovendo in prima persona per riuscire a regalarlo a Mazzarri. Lazar Samardzic, classe 2002 dell’Udinese, è l’obiettivo numero uno a centrocampo degli azzurri. Il calciatore serbo vorrebbe provare l’esperienza in una big e dopo il mancato trasferimento all’Inter l’estate scorsa ora è pronto a lasciare Udine. Lo confermano le ultime partite il cui è stato lasciato in panchina da Cioffi, probabilmente perchè la sua testa è altrove. Samardciz è un centrocampista moderno, piede mancino, gioca prevalentemente sulla trequarti ma può agire anche come regista o mezz’ala. Dispone di una grande tecnica e visione di gioco e ha anche discreti numeri sotto porta con 5 goal realizzati lo scorso anno. Sarebbe il sostituto ideale di Elmas adesso e in un futuro prossimo di Zielinski. Domani ha inizio il calciomercato e vedremo se ADL lo inaugurerà con il botto.