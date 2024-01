Migliori acquisti azzurri nel 2023, al primo posto c’è Natan De Souza

Vince la palma di miglior acquisto del 2023 l’ex Brigantino Natan De Souza.

Il difensore centrale brasiliano è arrivato in quel di Napoli l’estate scorsa per un totale di 10 milioni di euro, firmando un contratto con la società azzurra di ben 4 anni. Dopo diverse annate ottime con il Bragantino, il suo acquisto è da subito apparso come un tentativo di sostituire la pesante eredità lasciata da Kim, diretto verso il Bayern Monaco dopo solo una stagione partenopea. I primi mesi sono stati difficili per il brasiliano, poco considerato da Garcia a causa di un ritardo di preparazione e una necessità di adattamento al calcio italiano piuttosto graduale. Dal suo inserimento tra i titolari causa molteplici infortuni nel reparto difensivo, il calciatore ha sempre fatto bene e potrebbe migliorare sempre di più, sia nella stagione corrente(nonostante sia stato colpito da un infortunio alla spalla che lo terrà fuori dai giochi per circa un mese e mezzo) che nei prossimi anni in azzurro. Salvo l’eccezione fatta da Kim, anche altri difensori centrali come Koulibaly non hanno espresso subito il loro grande potenziale al primo anno di Napoli. Un segnale che può far ben sperare per la carriera e le prospettive future di Natan.