Udinese-Bologna – I rossoblù cadono in Friuli per 3-0, la squadra di Cioffi ferma la striscia di risultati positivi

Il Bologna cade vertiginosamente sotto i colpi dell’Udinese di Cioffi alla Dacia Arena di Udine. La squadra di Thiago Motta non è quella solita e chiude il primo tempo in svantaggio per 1-0 con gol del ‘Tucu’ Pereyra, che al minuto 23 trova il gol che sblocca il match. Subito dopo l’inizio della seconda frazione di gioco arriva un uno-due micidiale per gli emiliani, con l’Udinese che trova ben 2 reti nel giro di 4 minuti. Prima è Lorenzo Lucca a battere Skorupski al minuto 48 portando il risultato sul 2-0, e al minuto 52 Martin Payero sigla il gol del definitivo 3-0. Con questa sconfitta i felsinei interrompono la loro striscia positiva e mancano il possibile sorpasso al Milan, impegnato alle 18 contro il Sassuolo.