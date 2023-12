TMW – Il Napoli è pronto all’assalto decisivo per Samardzic con i soldi di Elmas

Il Napoli vuole acquistare Lazar Samardzic dall’Udinese, con il patron azzurro De Laurentiis che vuole il serbo già dalla scorsa estate. Per l’ex Lipsia il club azzurro potrebbe mettere sul piatto tutta la cifra guadagnata dalla cessione di Elmas in Germania. Come riportato da Tuttomercatoweb il tecnico del Napoli Walter Mazzarri aspetta un calciatore che conosca bene il campionato italiano e che possa giocare in diversi ruoli. Secondo la società il serbo è perfetto come sostituto di Zielinski, che sembra pronto a dire addio in estate per trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi all’Inter. Quella contro il Bologna in casa potrebbe essere per il numero 24 dell’Udinese l’ultima sfida con la maglia friulana.