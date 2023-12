Solo Gazzetta boccia Zerbin, Il Mattino: “Sono di più le cose positive: come la voglia”

Con la squalifica di Politano, l’addio di Elmas e le condizioni non ottimali di Lindstrom, Alessio Zerbin ha avuto contro il Monza la sua occasione da titolare. Un’occasione per niente sciupata secondo i principali quotidiani sportivi. Solo la Gazzetta dello Sport boccia il classe 1999. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Gazzetta 4 – “Non trova mai la posizione ed i tempi per incidere, quando può crossare sbaglia in modo evidente la misura e la direzione. E nella ripresa manda in curva una buona occasione prima del cambio tardivo”.

Corriere dello Sport 6 – “Parte bene, graffia Ciurria e Birindelli ma entra nel festival delle grandi chance sciupate. Ed è l’ultima scena della serata”.

Il Mattino 6 – “Ha gamba. Quindi prende e corre su e giù perla fascia, prendendosi cura ai vari Caldirola e Ciurria. Qualche errore, ma sono più le cose positive: come la voglia”.