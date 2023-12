Milan-Sassuolo – Alle 18 a San Siro i rossoneri vogliono avvicinarsi alla Juventus, le formazioni ufficiali

Alle ore 18 a San Siro va in scena la sfida tra il Milan di Stefano Pioli e il Sassuolo di Dionisi, con i rossoneri che vogliono allontanarsi dalla Fiorentina. Con la vittoria del club viola le due squadre sono a pari punti a 33, e la vittoria darebbe la possibilità di avvicinarsi alla Juventus. Per la sfida contro il club emiliano il tecnico ex Lazio si ritrova con un’emergenza difensiva a causa degli infortuni dei difensori centrali. Ad agire al fianco di Kjaer ci sarà Alessandro Florenzi, mentre il resto della squadra è lo stesso, con Giroud punta e Pulisic e Leao ad agire ai suoi lati. Dall’altra parte come punta c’è Pinamonti, e alle sue spalle il tridente formato da Bajrami, Berardi e Laurentie Queste le formazioni ufficiali:

Milan – Maignan; Calabria; Kjaer; Florenzi; Hernandez; Bennacer; Reijnders; Loftus-Cheek; Pulisic; Leao; Giroud

Sassuolo – Consigli; Toljan; Ferrari; Erlic; Pedersen; Thorstvedt; Henrique; Laurentie; Bajrami; Berardi; Pinamonti