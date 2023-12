Le pagelle di Raspadori: “In una giornata non eccezionale mostra un po’ di lucidità”, “Ha voglia da vendere”

La prestazione contro il Monza di Giacomo Raspadori non è del tutto perfetta. La Gazzetta dello Sport gli dà il 6, Corriere dello Sport e Il Mattino concordano sul 5. Per Tuttosport, l’ex Sassuolo è da 5,5. Ecco le pagelle dei principali quotidiani raccolti dalla nostra redazione.

Corriere dello Sport 5 – “Manda in porta Kvara, e va bene, ma tira una volta e punge pochissimo”.

Gazzetta dello Sport 6 – “La sufficienza è legata in gran parte allo splendido tocco che manda Kvara davanti a Di Gregorio. In una giornata non eccezionale mostra comunque un po’ di lucidità”.

Il Mattino 5 – “Non pare in forma ma ha voglia da vendere: delizioso il suo assist per Kvara. Gagliardini lo massacra fisicamente e non gli lascia un pertugio dove infilarsi”.

Tuttosport 5,5 – “Si vede poco. Buona la combinazione con Kvara, ma non riesce ad incidere”.