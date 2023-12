I quotidiani massacrano Zielinski! Gazzetta: “Ci sarebbe bisogno dei suoi punti di forza, invece non lascia tracce”

Partita col Monza da dimenticare per il Napoli. Gli azzurri non riescono ad andare oltre lo 0-0, i ragazzi di Mazzarri sono spenti. Piotr Zielinski, in particolare, finisce nel mirino dei principali quotidiani sportivi. Nessuno salva il centrocampista polacco, niente sufficienza per lui. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Gazzetta 5 – “Un’altra partita in cui ci sarebbe bisogno dei suoi punti di forza, il tiro da fuori e l’inserimento, invece non lascia tracce”.

Corriere dello Sport 5 – “Akpa Akpro lo tormenta ovunque e lo costringe a trotterellare. Senza meta”.

Il Mattino 4,5 – “Poco presente nella costruzione: in difficoltà nella copertura, impalpabile nella spinta. Non è serata. Passivo nell’occasione del rigore del Monza”.