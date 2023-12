L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla partita di ieri del Napoli contro il Monza. Secondo il quotidiano per riparare il giocattolo è stato chiamato a novembre Walter Mazzarri, che invece sta completando l’opera di distruzione iniziata da Rudi Garcia. Viene quasi il sospetto che, oltre alle responsabilità di De Laurentiis, il problema sia in campo più che in panchina, ossia in giocatori che non riescono più ad esprimersi neanche su livelli sufficienti. Spalletti forse ci aveva visto lungo