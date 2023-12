Viviani: “Ecco come si rimette in piedi il Napoli”

L’ex vice allenatore del Napoli Fabio Viviani è intervenuto a Radio Crc per parlare del momento che vive il club azzurro.

Di seguito le sue parole: “Confermarsi dopo la straordinaria stagione dell’anno scorso era complicato. È umano dare qualcosina in meno. Non è facile trovare la continuità che aveva il Napoli l’anno scorso. Quando vinci non è semplice riproporti per vincere, devi alzare l’asticella rispetto all’anno precedente e non è semplice”.

Poi Viviani ha continuato: “Come si rimette a posto il Napoli a gennaio? Non è semplice da risolvere la situazione, ma credo che i giocatori con Mazzarri abbiamo capito che devono ritornare a fare quello che facevano e devono trovare il modo di rialzare l’asticella. La Champions League può essere il palcoscenico in grado di ridare al Napoli la giusta intensità che aveva prima. La squadra può adattarsi a sistemi di gioco diversi e questa può essere un’arma”.