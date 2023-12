L’allenatore del Napoli ha ufficializzato la lista dei convocati per la partita contro il Monza. Tra i convocati, è stata inclusa anche la presenza di D’Avino in difesa. Tuttavia, diversi giocatori saranno assenti per la partita, tra cui Olivera, Natan, Osimhen e Politano. Di seguito, l’elenco completo dei convocati: