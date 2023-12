Anche il Pampa Sosa su X ha espresso la propria opinione dopo Napoli-Monza.

L’ex attaccante del Napoli è sembrato preoccupato per la situazione attuale: “Il Napoli deve imparare a gestire le proprie emozioni, costa può succedere di negativo insomma. Il problema di cui parlo non è stato affrontato e risolto da Garcia e ora dovrà essere Mazzarri a porre rimedio ma la situazione non è assolutamente facile da gestire”.